Дирк Новицки и Дуэйн Уэйд примут участие в Матче звезд НБА — 2019

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки и защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд получили специальное приглашение от Национальной баскетбольной ассоциации на Матч всех звёзд, сообщается на официальном сайте лиги.

«Дирк Новицки и Дуэйн Уэйд воплощают в себе лучшее из НБА: великолепные навыки, драйв и профессионализм, а также глубокую преданность игре и её развитию по всему миру. Матч всех звёзд – идеальное место, чтобы отдать дань уважения этим первоклассным чемпионам и обладателям звания самого ценного игрока финальной серии!» — прокомментировал это решение комиссионер лиги Адам Сильвер.

Для Новицки грядущий Матч звёзд станет 14-м в карьере, для Уэйда – 13-м.

68-й Матч всех звёзд состоится в Шарлотт 17 февраля.