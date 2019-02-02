Д’Анджело Расселл заменит Виктора Оладипо на Матче звёзд НБА – 2019

Защитник «Бруклин Нетс» Д’Анджело Рассел заменит травмированного Виктора Оладипо из «Индианы Пэйсерс» на Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации – 2019, сообщает официальный сайт лиги. Напомним, Оладипо был выбран в резерв сборной Восточной конференции решением главных тренеров команд.

В текущем сезоне Расселл в среднем за матч набирает 19,6 очка, 3,8 подбора и 6,4 результативной передачи. На прошлой неделе он был признан лучшим игроком Восточной конференции. Для разыгрывающего «Нетс» это будет дебютный Звёздный уик-энд.

«Бруклин Нетс» занимает шестое место в турнирной таблице Востока с соотношением выигранных и проигранных матчей – 28:25.

68-й Матч всех звёзд состоится в Шарлотт 17 февраля.