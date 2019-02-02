Энтони Дэвис: никогда не просил «Нью-Орлеан» обменять меня в «Лейкерс»

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис прокомментировал решение сменить команду.

«Не знаю, сколько ещё буду играть. Карьера спортсмена коротка. Чувствую, что пришло время двигаться дальше. Сейчас нахожусь на пике, играю на элитном уровне, так что хочу этим воспользоваться.

Попросил обменять меня в «Лейкерс»? Не знаю, откуда это взялось. Возможно, это как-то связано с моими представителями, но я никогда не говорил «Пеликанс», где именно хочу оказаться.

Всё дело в наследии. Деньги приходят и уходят. Когда закончу играть или покину эту землю, каким будет моё наследие?

«Нью-Орлеан» сделал для меня всё. У клуба потрясающие фанаты. Хотел, чтобы у руководства было достаточно времени на принятие лучшего решения», — приводит слова Дэвиса ESPN.