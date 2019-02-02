Отец Дэвиса: после истории с А. Томасом не хочу, чтобы сын играл за «Бостон»

Энтони Дэвис-старший, отец форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, не хочет, чтобы его сын перешёл в «Бостон Селтикс». Ранее звёздный игрок попросил руководство клуба об обмене.

«После истории с Айзеей Томасом не хочу, чтобы сын играл за «Бостон». Никакой лояльности. Парень отдал команде сердце и душу, а его просто обменяли. Это только моё мнение, не Энтони. В «Селтикс» нет лояльности. Наблюдаю это уже не первый год», — приводит слова Дэвиса-старшего ESPN.

В нынешнем сезоне Энтони принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего форварда составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.

Ранее сообщалось, что переговоры об обмене Дэвиса начал «Лос-Анджелес Лейкерс», однако клубы пока далеки от заключения сделки.