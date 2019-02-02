«Нью-Орлеан» рассматривает вариант с обменом Холидея

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» может обменять разыгрывающего защитника Джру Холидея до дедлайна на обмены, который наступит 7 февраля.

По информации журналиста Джордана Бреннера, клуб из штата Луизиана сейчас изучает интерес других команд к 28-летнему баскетболисту.

В нынешней кампании Холидей является самым высокооплачиваемым игроком «Нью-Орлеана». За год он получит почти $ 26 млн.

Действующий контракт Джру рассчитан до конца сезона-2020/21. У разыгрывающего есть опция продления соглашения ещё на один год.

В этом сезоне Холидей набирает 21,2 очка, отдаёт 8,0 передачи, собирает 4,9 подбора, а также совершает 1,6 перехвата и 0,8 блок-шота за 36,8 минуты игры.

«Нью-Орлеан» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 52 матчах команда Элвина Джентри одержала 23 победы.