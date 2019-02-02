Попадания Хардена из-за дуги и данк Крэйга — в обзоре матча «Денвер» — «Хьюстон»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете выиграл у «Хьюстон Рокетс» — 136:122. Определяющей стала вторая четверть, которую команда из штата Колорадо выиграла со счётом 48:28.



Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Малик Бизли, набравший 35 очков. Он реализовал 5 бросков из-за дуги из девяти. В шаге от трипл-дабла остановился центровой Никола Йокич — 31 балл, 13 подборов и 9 результативных передач.



В составе «ракетчиков» 30 очков набрал Джеймс Харден. Он реализовал 7 попыток из-за дуги из 14, а также 5 бросков с линии штрафных из девяти. На счету Кеннета Фарида 23 очка, у Криса Пола — 20.

Видео доступно на «Чемпионате».



«Денвер» (36-15) одержал пятую победу кряду и сравнялся с «Голден Стэйт Уорриорз». «Хьюстон» (29-22) потерпел второе поражение подряд.