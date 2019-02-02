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Де Коло — MVP 21-го тура Евролиги

Де Коло — MVP 21-го тура Евролиги
Баскетбол / Евролига

Защитник ЦСКА Нандо де Коло стал самым ценным игроком 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

Француз в матче с «Будучностью» набрал 26 очков, а также совершил 7 результативных передач, 1 перехват и собрал 7 подборов. Де Коло заставил соперников на себе сфолить 7 раз. Рейтинг эффективности баскетболиста — 38. Усилия Нандо позволили «армейцам» разгромить соперников со счётом 99:69.

Лучшие моменты в исполнении Нандо де Коло в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.

Второе и третье место по показателям эффективности в 21-м туре достались защитнику «Панатинаикоса» Нику Калатесу и форварду «Дарушшафаки» Джереми Эвансу.

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