Плаза: перед игрой с «Химками» хотелось бы иметь большую ротацию

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от поединка регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который его команда проведёт с «Химками». В канун встречи с коллективом из Московской области Плаза посетовал на большое количество травмированных.

«Выездная игра с «Химками» стала для меня первой в «Зените». Мы должны бороться, в первой игре получилось всё не очень хорошо. Сейчас, конечно, нам хотелось бы иметь большую ротацию, «Химки» более подготовлены в этом плане. Но даже без Карасёва, без Панина, без других ребят, которые сейчас травмированы, мы должны демонстрировать хорошую игру.

С ЦСКА мы показали, что даже с учётом потери игроков у нас могут быть хорошие матчи. Необходимо работать в верном направлении, чтобы мы становились лучше», — приводит слова Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.