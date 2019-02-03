Лукич: «Нижний Новгород» команда, которая держит удар

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой», отметив характер подопечных, который проявился во второй половине встречи.

«Хочу поздравить свою команду за вторую половину игры. Мы ожидали, каким образом этот матч будет проводить «Парма», но, к сожалению, начало этой игры было продолжением нашей игры против «Вентспилса».

Мы не выдержали напора в первой четверти и совершали ошибки, но в перерыве откровенно поговорили и потом во второй половине все увидели настоящий «Нижний Новгород», команду, которая знает, что делает и держит удар", — приводит слова наставника нижегородцев официальный сайт клуба.