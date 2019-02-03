Керр: данк Казинса вернул «Голден Стэйт» к жизни

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отметил важную роль эффектного данка центрового команды Демаркуса Казинса в успехе в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Думаю, данк Казинса вернул арену к жизни. Он вернул команду к жизни. До этого момента нам не хватало энергии и эмоций. Игра с «Лейкерс» стала типичным примером того, как можно слишком расслабиться из-за того, что лучший игрок соперника не вышел на паркет. Трибуны были пассивны, а наши баскетболисты выглядели вялыми. Но данк Демаркуса всё изменил», – передаёт слова Керра ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 115:101. Казинс в ней набрал 18 очков, совершил 10 подборов, отдал 4 передачи и поставил 2 блок-шота за 24 минуты.

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