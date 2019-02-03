Казинс получил технический фол за взгляд на Кузму после данка через него

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс получил технический фол за то, что в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» пристально посмотрел на лежащего на паркете мощного форварда соперника Кайла Кузму. Перед этим Казинс исполнил сокрушительный данк через Кузму, из-за чего тот и упал.



«Очень сожалею о том, что получил этот технический. Хотел бы я вернуться назад и поступить по-другому. Андре Игуодала пытался меня остановить в последнюю секунду. Но таковы новые правила лиги: нельзя демонстративно смотреть на соперника», – передаёт слова Казинса ESPN.

Видео эпизода с данком доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.