«Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в приобретении Буллока

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» изучает возможность приобретения атакующего защитника «Детройт Пистонс» Реджи Буллока. Калифорнийцы заинтересованы в обмене игрока, сообщает Sportando.

Между тем мичиганцы пока не объявляли Буллока доступным для обмена. В нынешнем регулярном чемпионате защитник принял участие в 42 встречах, набирая 12,0 очка, собирая 2,7 подбора и совершая 2,5 результативные передачи за 30,8 минуты игрового времени.

В преддверии дедлайна «Лейкерс» пребывают в поиске возможного усиления состава, дабы увеличить шансы на выход в плей-офф. На данный момент калифорнийцы занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Ранним утром 3 февраля мск «Лейкерс» уступили «Голден Стэйт Уорриорз».