Де Коло: у «Локомотива» были большие надежды, но ЦСКА показал командную игру

Защитник ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (70:57) в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Не думаю, что был какой-то ключевой момент. Мне просто кажется, что мы сыграли хорошо, потому что придерживались плана и играли командно на протяжении всех 40 минут. Это очень важно. Это была третья игра за пять дней, мы устали, но все вместе нашли силы.



Не знаю, что я могу сказать. Для нас самое важное — оставаться сфокусированными на собственной игре, вне зависимости от того, против кого мы играем. Сегодня это был «Локомотив», они приехали к нам с большими надеждами, со своими болельщиками. Мы знали, что они серьёзный соперник, но, как я сказал, мы играем командно и хотим играть так и дальше», — передаёт слова де Коло корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.