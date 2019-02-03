Итудис: матч с «Локомотивом» доказал, что ЦСКА способен приспосабливаться

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (70:57).



«Большие поздравления команде. Мы проводили третий матч за пять дней и пятый за девять. Вы понимаете, что это требует много энергии, психологической и физической собранности. Игроки отработали сообразно обстоятельствам в каждом из матчей, при этом мы почти не проводили тренировок. Помогло, конечно, что три последние встречи мы проводили в Москве. Сегодня нам противостоял хороший соперник, который всегда бьётся. И игра доказала, что наша команда способна приспосабливаться.



Мы хотим избежать ярлыков, мол, мы атакующая, обороняющаяся команда или какая-то ещё. Сегодня мы позволили «Локо» набрать лишь 50 очков с лишним, мы выиграли три четверти, уступив лишь во второй 11:12, когда обе команды набирали мало. Мы контролировали игру на уровне физики и получили вклад от каждого, кто выходил на паркет.



Мне сегодня не хватало голоса, и я благодарю игроков и помощников, которых просил быть громче. И особенное спасибо болельщикам, они по-настоящему объединили команду, добавили ей энергии», — приводит слова Итудиса пресс-служба «армейцев».