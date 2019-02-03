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Йованович: после большого перерыва «Локомотиву» не удалась игра в нападении

Йованович: после большого перерыва «Локомотиву» не удалась игра в нападении
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (57:70).

«Это был для нас третий матч подряд на выезде. К сожалению, в этот момент пришлось сыграть с таким сильным соперником, как ЦСКА. Мы потратили много энергии в матчах против «Пармы» и АСВЕЛа, поэтому я ждал, что нам придётся трудно. Вместе с тем по итогам первой половины я доволен как атакой, так и обороной в исполнении «Локо». Вообще, мы показывали очень качественную игру в защите. Но после большого перерыва нам не удалась игра в нападении. Мы не выводили игроков на открытые броски и потому набрали очень мало очков», — цитирует Йовановича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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