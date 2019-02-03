Рейнольдс — MVP Единой лиги ВТБ в январе

Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс признан MVP Единой лиги ВТБ в январе, сообщает пресс-служба турнира.



В гонке за титул MVP января Рейнольдс опередил двух других центровых – ДжаДжуана Джонсона из «Локомотива-Кубани» и Джоэля Боломбоя из ЦСКА.

В январе «Зенит» одержал три победы (над «Пармой», «Нижним Новгородом» и ЦСКА). Рейнольдс набирал в среднем 16,0 очка, 8,0 подбора, 2,7 передачи и 24,7 балла за эффективность действий.



«Для меня большая честь стать MVP января в Лиге ВТБ. Я благодарен своим партнёрам, без которых этот приз был бы невозможен. Отдельное спасибо хочу сказать клубу за ту организацию, которая есть в «Зените». Также я благодарен своей семье, которая всегда поддерживает меня. Вперёд, «Зенит»!» — сказал Рейнольдс.