«Бостон» одолел «Оклахому», у Ирвинга — 30 очков и 11 передач

«Бостон Селтикс» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счётом 134:129.



Судьба поединка решилась в напряжённой концовке. За 18 секунд до финальной сирены преимущество «Селтикс» составляло всего "+1". Гости стали активно фолить, но это не помогло им сравнять счёт.



Самым результативным игроком «Бостона» оказался Кайри Ирвинг, отметившийся дабл-даблом из 30 очков и 11 результативных передач. Форвард «Оклахомы» Пол Джордж набрал 37 очков. В активе защитника гостей Расселла Уэстбрука трипл-дабл из 22 очков, 16 результативных передач и 12 подборов.

На текущий момент «Селтикс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Тандер» идут третьими на Западе.