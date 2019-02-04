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«Бостон» одолел «Оклахому», у Ирвинга — 30 очков и 11 передач

«Бостон» одолел «Оклахому», у Ирвинга — 30 очков и 11 передач
Баскетбол / НБА

«Бостон Селтикс» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счётом 134:129.

Судьба поединка решилась в напряжённой концовке. За 18 секунд до финальной сирены преимущество «Селтикс» составляло всего "+1". Гости стали активно фолить, но это не помогло им сравнять счёт.

Самым результативным игроком «Бостона» оказался Кайри Ирвинг, отметившийся дабл-даблом из 30 очков и 11 результативных передач. Форвард «Оклахомы» Пол Джордж набрал 37 очков. В активе защитника гостей Расселла Уэстбрука трипл-дабл из 22 очков, 16 результативных передач и 12 подборов.

На текущий момент «Селтикс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Тандер» идут третьими на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
134:129
(31:29, 35:29, 33:35, 35:36)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бостон Селтикс: Ирвинг - 30, Моррис - 19, Смарт - 18, Хорфорд - 17, Тайс - 14, Браун - 12, Тейтум - 11, Розир - 10, Хэйворд - 3, Уонамэйкер, Ябуселе, Оджелей
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 37, Уэстбрук - 22, Адамс - 16, Шрёдер - 16, Грант - 15, Фергюсон - 11, Диалло - 5, Паттерсон - 5, Ноэль - 2, Фелтон, Абринес, Надер
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