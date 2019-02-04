Куртинайтис: «Химкам» не хватило собранности и помощи «скамейки»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис назвал основные причины неудачи в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».



«Победа заслуженная, потому что мы не были до конца собранны и нам не хватило помощи «скамейки». После первых замен мы потеряли своё преимущество, и, наверное, здесь дело в собранности. Её нам сегодня не хватило. Видимо, после хорошего матча с «Жальгирисом» некоторые игроки позволили себе дать слабину. Могли сыграть солиднее, так как мы команда Евролиги и не должны были делать таких ошибок, которые сделали. Нельзя давать «Зениту», невысокой команде, взять под нашим щитом 13 подборов, это чистой воды несобранность. К каждой игре мы готовимся только на победу, независимо, Евролига это или Лига ВТБ. Наша команда создана для побед, но это не всегда удаётся», – цитирует Куртинайтиса официальный сайт клуба.



Встреча завершилась выездным поражением «Химок» со счётом 82:86.

В Питере бить. «Зенит» поочерёдно обыгрывает лидеров Питерцы в середине января обыграли дома ЦСКА, а теперь разобрались с «Химками».