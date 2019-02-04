Роскошный проход и невероятный финт Ирвинга – в топ-5 дня в НБА

Роскошный проход со стремительным переводом мяча за спиной разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга и его же невероятное обманное движение, оставившее позади сразу двух соперников, эффектный блок-шот сзади мощного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Монтреза Хэррелла убежавшему в быстрый отрыв противнику, шикарный аллей-уп в исполнении новичков «Нью-Йорк Никс» Денниса Смита-младшего и ДеАндре Джордана, а также сокрушительный данк двумя руками с места атакующего защитника «Оклахома-Сити Тандер» Хамиду Диалло после скидки лёгкого форварда Пола Джорджа оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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