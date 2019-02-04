Плаза — о победе над «Химками»: сказал ребятам, чтобы наслаждались игрой

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал победу своей команды над «Химками» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Питерский коллектив на домашней площадке обыграл подмосковную со счётом 86:82.

«Буквально недавно мы с теми же проблемами уступили УНИКСу, сегодня выиграли у «Химок». К сожалению, у нас ещё есть взлеты и падения, но мы стараемся исправить это. Я благодарен ребятам за игру. В первой четверти мы допустили 7 потерь, за три оставшиеся ещё столько же, то есть мы сделали правильные выводы. Я сказал ребятам, чтобы они не думали о травмированных, а наслаждались игрой», — сказал Плаза пресс-службе Единой лиги.

«Химки» занимают второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, уступая ЦСКА. «Зенит», одержавший четвёртую победу подряд после серии из трёх поражений, — пятый.