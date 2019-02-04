Дюрант поставил лайки постам о его уходе из «Уорриорз»

Форвард команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант лайкнул несколько сообщений болельщиков его команды в «Твиттере». В них фанаты действующих чемпионов разговаривали о возможном уходе Кевина из калифорнийского клуба по окончании нынешнего сезона.



Отметим, что, по мнению многих аналитиков, Дюрант следующим летом сменит команду, выйдя на рынок свободных агентов.

В этом чемпионате Кевин в среднем играет по 35,5 минуты за матч, набирает в них 27,5 очка и совершает 6,0 результативной передачи при 7,1 подбора.

Во вчерашнем матче Дюрант сделал дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. «Голден Стэйт» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил со счётом 115:101.

Следующий матч «Уорриорз» состоится дома 7 февраля, соперником будет «Сан-Антонио Спёрс».