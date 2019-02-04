Томпсон намерен и дальше продолжать карьеру в «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон намерен продолжать выступления в составе команды из Окленда, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Медина. Летом 2019 года баскетболист получит статус неограниченно свободного агента, но он собирается снова подписать контракт с «Уорриорз», независимо от того, останется ли в команде лёгкий форвард Кевин Дюрант, который также выйдет на рынок свободных агентов.

Клэй Томпсон — 11-й номер драфта-2011. Всю карьеру провёл в составе «Голден Стэйт Уорриорз», трижды завоевывал с командой титулы чемпиона лиги. В нынешнем сезоне принял участие в 51 поединке, набирая 21,8 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 2,0 передачи в среднем.