Лавар Болл: не хочу видеть Лонзо в «Нью-Орлеане»

Лавар Болл, отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, прокомментировал слухи об обмене сына.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» могут включить Лонзо в сделку по форварду «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвису.

«Мы хотим остаться в Лос-Анджелесе. Но если Лонзо обменяют, я не хочу видеть его в «Нью-Орлеане». «Финикс Санз» подходит ему лучше всего. Собираюсь воплотить это в жизнь», — приводит слова Лавара ESPN.

В нынешнем сезоне Болл набирает 9,9 очка, отдаёт 5,4 передачи, собирает 5,3 подбора, а также совершает 1,5 перехвата и 0,4 блок-шота за 30,3 минуты в среднем за игру.

«Лос-Анджелес» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 53 матчах калифорнийская команда одержала 27 побед.