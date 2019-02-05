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«Лейкерс» сомневаются, что сумеют заполучить Энтони Дэвиса до дедлайна

«Лейкерс» сомневаются, что сумеют заполучить Энтони Дэвиса до дедлайна
Баскетбол / НБА

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не уверено, что сможет заполучить мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса до дедлайна на обмены, который наступит в НБА 7 февраля, сообщает ESPN.

В калифорнийском клубе считают, что «Пеликанс» не хотят заключать с ними сделку в этом месяце.

Ранее сообщалось, что за Дэвиса «Лос-Анджелес» готов отдать форвардов Кайла Кузму и Брэндона Ингрэма, защитников Лонзо Болла, Рэджона Рондо и Лэнса Стивенсона, а также два драфт-пика первого раунда.

В нынешнем сезоне Энтони принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего игрока составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.

Контракт Дэвиса с «Нью-Орлеаном» рассчитан до лета 2020 года. Форвард имеет право продлить соглашение на сезон-2020/21.

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