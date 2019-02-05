Появились первые фото Порзингиса в форме «Далласа»

Форвард команды «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис впервые предстал в игровой форме техасской команды.

Первые фотографии Порзингиса в майке «Далласа» можно посмотреть в «Твиттере» B/R Kicks.

Напомним, что Кристапс перешёл в «Даллас» в результате обмена «Маверикс» с «Нью-Йорк Никс». В команду из штата Техас отправились Порзингис, Кортни Ли, Тим Хардуэй-младший. В обратном направлении последовали Уэсли Мэттьюс, Дэннис Смит-младший и ДеАндре Джордан.



В нынешнем сезоне Порзингис не провёл ни одного матча и продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок левого колена. Скорее всего, литовец пропустит остаток этого чемпионата. В минувшем регулярном чемпионате 23-летний форвард в среднем набирал 22,7 очка, собирал 6,6 подбора, отдавал 1,2 передачи, а также совершал 2,4 блок-шота и 0,8 перехвата за 32,4 минуты.