Харден считает, что большая нагрузка не скажется на его игре

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден заявил, что серьёзная нагрузка не скажется на его энергичности.



В сегодняшнем матче с «Финикс Санз» Харден набрал 44 очка, сделал 8 подборов и совершил 6 результативных передач. «Рокетс» победили со счётом 118:110.

«Я просто стараюсь продолжать идти вперёд, как будто ничто не сможет замедлить и остановить меня. Я стараюсь передать одноклубникам тот же кураж, ту же мотивацию. Но дело не только в заброшенных мячах, а в том, чтобы выходить и атаковать всю игру, быть агрессивными. Обороняться, атаковать, отдавать всё ради команды. Я люблю играть в баскетбол. Я не переживаю за то, что устану или истощусь», — сказал Харден ESPN.

Обыграв «Финикс», «Хьюстон» (31-22) одержал вторую победу подряд и закрепился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции НБА.