Швед может принять участие в матче с «Локомотивом-Кубань» 11 февраля

Защитник «Химок» Алексей Швед может принять участие в следующем поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который его команда проведёт с «Локомотивом-Кубань», об этом рассказал генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

«Алексей Швед уже начал работу в общей группе, потихоньку к ней подключается. В Черногорию он не летит на матч с „Будучностью“, а дальше будет видно. Надеемся, что Швед появится в игре с „Локомотивом“ 11 февраля или с УНИКСом 15 февраля, это очень важные матчи для нашей команды. Это в идеале, а как оно будет, никто не может сказать», — приводит слова Астахова «Р-Спорт».

Отметим, что Швед из-за перелома пальца пропустил уже более двух месяцев. «Химки» занимают второе место в Единой лиге ВТБ и 12-е в Евролиге.