Адетокунбо надеется принять участие в чемпионате мира

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассчитывает помочь национальной команде Греции на чемпионате мира, который пройдёт в 2019 году в Китае.

«Хотелось бы завершить сезон здоровым и присоединиться к сборной Греции на чемпионате мира», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

В отборочном турнире чемпионата мира сборная Греции выступает в одном секстете с командами Сербии, Грузии, Израиля, Эстонии и Германии. Команда Греции досрочно завоевала путёвку на чемпионат мира. Первенство мира в Китае пройдёт 31 августа по 15 сентября.

Появление Янниса Адетокунбо в составе сборной Греции может стать первым за последние три года. Форварду не удалось принять участие в Евробаскете-2017, также он не выступал за команду Греции в квалификации чемпионата мира.