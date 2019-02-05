«Локомотив-Кубань» создаст крупнейшую в России баскетбольную академию

Руководство баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» вплотную занялось развитием крупных инфраструктурных проектов, которые будут способствовать развитию баскетбола не только в Краснодарском крае, но и во всей стране.

Осенью этого года будет сдан в эксплуатацию тренировочный центр из пяти кортов для молодёжных команд. В планах руководства «Локомотива-Кубань» также строительство собственной академии, где будут жить и учиться около 700 детей из разных регионов. К лету 2019 года клуб должен оформить земельный участок, на котором будет располагаться учебное заведение.

«Мы начали строить тренировочный центр для наших молодёжных команд и планируем сдать его в III–IV квартале этого года, в сентябре-октябре. Там станут тренироваться семь клубных команд, включая команду Суперлиги-2. В новом тренировочном центре будет три площадки для тренировок и две для игр. К тому же на новой базе сможет готовиться национальная сборная, а также будут проходить турниры всероссийского и международного уровня.



Что касается строительства академии, надеюсь, мы оформим земельный участок на её строительство до лета 2019 года. Мы получили одобрение от руководства Краснодарского края и уже в ближайшее время создадим эскизный проект. Это большой федеральный проект, который будет работать как спортивный интернат. Там будут жить, учиться и тренироваться дети с первого класса школы. Одновременно в академии смогут заниматься 650–700 детей», — приводят слова президента клуба Андрея Ведищева «Известия».