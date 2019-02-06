Дончич, Йокич, Конли – среди участников конкурса мастерства на Матче звёзд НБА

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Майк Конли, защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Деаарон Фокс, центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, мощный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма, лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум, центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич и разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг станут участниками конкурса мастерства в рамках Матча звёзд НБА, сообщает официальный сайт лиги. Из них ранее в этом состязании выступал только Йокич, который дошёл до полуфинала в сезоне-2016/17.



Победителем конкурса мастерства в прошлом сезоне стал разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди.



Матч звёзд состоится в Шарлотт, а конкурсы пройдут за день до самой встречи 16 февраля.

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