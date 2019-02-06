18 очков Апича помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Фрапорт Скайлайнерс»

«Локомотив-Кубань» на домашней площадке переиграл «Фрапорт Скайлайнерс» в матче Топ-16 Еврокубка. Первая четверть матча прошла в упорной борьбе, победителем из которой вышли хозяева и повели к первому перерыву в счёте с разницей в одно очко. Не изменилась ситуация и после перерыва — «Фрапорт» смог оказать сопротивление краснодарцам, однако немного уступил: к большому перерыву хозяева вели со счётом 38:34.



После перерыва ситуация серьёзно изменилась. Краснодарцы смогли прибавить и уже к заключительному игровому отрезку фактически решили исход встречи в свою пользу, отыграв за десятиминутку разом 11 очков. Ровно столько же краснодарцы смогли отыграть и в четвёртой четверти, оформив итоговую победу со счётом 84:58 (19:18, 19:16, 21:10, 25:14).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Драган Апич, набравший 18 очков. В составе гостей отличился Джейсон Кларк, на счету которого 13 очков.