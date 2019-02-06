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18 очков Апича помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Фрапорт Скайлайнерс»

18 очков Апича помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Фрапорт Скайлайнерс»
Баскетбол / Еврокубок

«Локомотив-Кубань» на домашней площадке переиграл «Фрапорт Скайлайнерс» в матче Топ-16 Еврокубка. Первая четверть матча прошла в упорной борьбе, победителем из которой вышли хозяева и повели к первому перерыву в счёте с разницей в одно очко. Не изменилась ситуация и после перерыва — «Фрапорт» смог оказать сопротивление краснодарцам, однако немного уступил: к большому перерыву хозяева вели со счётом 38:34.

После перерыва ситуация серьёзно изменилась. Краснодарцы смогли прибавить и уже к заключительному игровому отрезку фактически решили исход встречи в свою пользу, отыграв за десятиминутку разом 11 очков. Ровно столько же краснодарцы смогли отыграть и в четвёртой четверти, оформив итоговую победу со счётом 84:58 (19:18, 19:16, 21:10, 25:14).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Драган Апич, набравший 18 очков. В составе гостей отличился Джейсон Кларк, на счету которого 13 очков.

Еврокубок. Группа F. 6-й тур
06 февраля 2019, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
84:58
(19:18, 19:16, 21:10, 25:14)
Фрапорт Скайлайнерс
Франкфурт-на-Майне, Германия
Локомотив-Кубань: Апич - 18, Ивлев - 12, Понитка - 11, Фридзон - 8, Лейси - 7, Д. Кулагин - 6, Фалль - 6, Ильницкий - 5, Хвостов - 4, Джонсон - 4, Щербенев - 3
Фрапорт Скайлайнерс: Кларк - 13, Ларсон - 9, Кларенс - 8, Белл-Хайнс - 7, Фройденберг - 7, Вольфарт - 5, Фёллер - 4, Цееб - 3, Холдер - 2, Тртовац
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