«Чикаго» обменял Д. Паркера и Портиса в «Вашингтон» на Портера

«Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс» произвели обмен, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По его информации, в стан «волшебников» отправятся форвард Джабари Паркер и центровой Бобби Портис. В обратном направлении последует Отто Портер.

Паркер играет на контракте по схеме «1+1». Портис летом станет неограниченно свободным агентом. Заработная плата Портера за этот сезон составит $ 26 млн, за следующий — $ 27 млн, в сезоне-2020/21 – $ 28,5 млн.

В текущем сезоне Паркер в среднем за матч набирает 14,3 очка, 6,2 подбора и 2,2 результативные передачи. У Портиса 14,1 балла, 7,3 подбора и 1,3 передачи.

На счету Портера 12,6 очка, 5,6 подбора и 2 результативные передачи.

«Вашингтон» (22-31) занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго» (12-41) – 13-й.