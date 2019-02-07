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«Милуоки» благодаря 43 очкам Адетокунбо обыграл «Вашингтон»

«Милуоки» благодаря 43 очкам Адетокунбо обыграл «Вашингтон»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете одержал уверенную победу над «Вашингтон Уизардс» — 148:129. Определяющей стала стартовая четверть, в которой «олени» взяли верх со счётом 50:35.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, набравший 43 очка. Дабл-дабл из 22 баллов и 11 результативных передач оформил Эрик Бледсо. 18 очков на счету Малкольма Брогдона, 16 – у Криса Миддлтона.

В составе «волшебников» дабл-даблами отметились Томас Брайант (26 очков и 14 подборов) и Томаш Саторански (16 баллов и 10 результативных передач). Брэдли Бил набрал 30 очков, Джефф Грин – 22.

«Милуоки» (40-13) одержал пятую победу кряду и первым в сезоне записал на свой счёт 40 выигрышей. У «Вашингтона» (22-32) три поражения подряд.

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2019, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
148:129
(50:35, 35:30, 35:42, 28:22)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 43, Бледсо - 22, Брогдон - 18, Миддлтон - 16, Ильясова - 12, Лопес - 11, Хилл - 9, Браун - 7, Снелл - 5, Уилсон - 4, Коннотон - 1, Вуд
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Брайант - 26, Грин - 22, Саторански - 16, Деккер - 12, Макрай - 9, Рэндл - 6, Ариза - 5, Дженкинс - 3, Портер, Маинми
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