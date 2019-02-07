«Милуоки» благодаря 43 очкам Адетокунбо обыграл «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете одержал уверенную победу над «Вашингтон Уизардс» — 148:129. Определяющей стала стартовая четверть, в которой «олени» взяли верх со счётом 50:35.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, набравший 43 очка. Дабл-дабл из 22 баллов и 11 результативных передач оформил Эрик Бледсо. 18 очков на счету Малкольма Брогдона, 16 – у Криса Миддлтона.

В составе «волшебников» дабл-даблами отметились Томас Брайант (26 очков и 14 подборов) и Томаш Саторански (16 баллов и 10 результативных передач). Брэдли Бил набрал 30 очков, Джефф Грин – 22.

«Милуоки» (40-13) одержал пятую победу кряду и первым в сезоне записал на свой счёт 40 выигрышей. У «Вашингтона» (22-32) три поражения подряд.