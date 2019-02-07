«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» с преимуществом в 39 очков

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Сан-Антонио Спёрс» — 141:102. Особо «воинам» удалась третья четверть, которую они выиграли со счётом 49:31.

Самым результативным игроком встречи стал защитник действующих чемпионов Клэй Томпсон, набравший 26 очков. Он реализовал 4 броска из 5 из-за дуги. 23 балла на счету Кевина Дюранта (также 8 подборов и 9 результативных передач), 19 – у Стивена Карри, 15 – у Демаркуса Казинса.

В составе «Спёрс» 16 очков набрал Патрик Миллз, 15 – Руди Гэй. Демар Дерозан и Ламаркус Олдридж не принимали участия в матче.

«Голден Стэйт» (38-15) одержал 13-ю победу в 14 матчах. У «Сан-Антонио» (32-24) второе поражение кряду после пяти выигрышей.