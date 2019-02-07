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«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» с преимуществом в 39 очков

«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» с преимуществом в 39 очков
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Сан-Антонио Спёрс» — 141:102. Особо «воинам» удалась третья четверть, которую они выиграли со счётом 49:31.

Самым результативным игроком встречи стал защитник действующих чемпионов Клэй Томпсон, набравший 26 очков. Он реализовал 4 броска из 5 из-за дуги. 23 балла на счету Кевина Дюранта (также 8 подборов и 9 результативных передач), 19 – у Стивена Карри, 15 – у Демаркуса Казинса.

В составе «Спёрс» 16 очков набрал Патрик Миллз, 15 – Руди Гэй. Демар Дерозан и Ламаркус Олдридж не принимали участия в матче.

«Голден Стэйт» (38-15) одержал 13-ю победу в 14 матчах. У «Сан-Антонио» (32-24) второе поражение кряду после пяти выигрышей.

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2019, четверг. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
141:102
(33:31, 33:21, 49:31, 26:19)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 26, Дюрант - 23, Карри - 19, Казинс - 15, Игуодала - 11, Луни - 10, Йеребко - 8, Грин - 7, Белл - 6, Дерриксон - 6, Кук - 4, Ливингстон - 4, Маккинни - 2
Сан-Антонио Спёрс: Миллз - 16, Гэй - 15, Дав. Бертанс - 12, Каннингем - 11, Форбс - 10, Ойбанкс - 9, Белинелли - 9, Пёлтль - 7, Пондекстер - 6, Уокер - 4, Мету - 2, Пау Газоль - 1
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