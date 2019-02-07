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Уиндхорст: «Нью-Орлеан» мстит «Лейкерс» за ситуацию с Энтони Дэвисом

Уиндхорст: «Нью-Орлеан» мстит «Лейкерс» за ситуацию с Энтони Дэвисом
Баскетбол / НБА

Известный журналист Брайан Уиндхорст поделился мнением о переговорах «Лос-Анджелес Лейкерс» об обмене форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.

«Мстят ли «Пеликанс» калифорнийцам? Да, именно этим они и занимаются. Они знали, что это приведёт к крупному поражению «Лейкерс», потому что все расстроены.

Если бы у «Лос-Анджелеса» были активы, которые удовлетворяли «Нью-Орлеан», обмен бы состоялся. То же самое касается Кавая Леонарда и «Сан-Антонио».

В этой ситуации задействованы не только «Лейкерс» и «Пеликанс». Есть и другие клубы. Я уже 16 лет обозреваю НБА, но никогда не видел ничего подобного. Тут дело даже не в самом обмене, а в том, что происходит вокруг него», — сказал Уиндхорст в передаче The Jump.

Перед началом нынешнего сезона агентом Дэвиса стал Рич Пол, который также представляет интересы форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса и является его близким другом. Существует мнение, что Пол и Джеймс уговорили лидера «Пеликанс» запросить обмен.

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