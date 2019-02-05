Кто куда? Последний день обменов в НБА приближается!

7 февраля в НБА закроется трансферное окно. Пришло время поговорить о самых вероятных и не очень, но уж точно громких обменах в лиге.

Всех взбудоражил запрос Энтони Дэвиса об обмене из «Нового Орлеана». Кто следующий, Майк Конли? Марк Газоль? Тон Мэйкер? Да и обменяет ли Дэлл Дэмпс свой самый дорогой актив тогда, когда времени торговаться нет. А ещё есть команды, та же «Миннесота», которые продолжают вести борьбу за плей-офф и хотят усилиться здесь и сейчас. Пусть не Дэвисом, но в НБА есть много приличных баскетболистов, способных усилить как контендеров, так и коллективы, которые ещё надеются поиграть в матчах на вылет после завершения регулярного сезона.

Поговорим о тех, кто, вероятнее всего, сменит команды до закрытия трансферного окна в НБА (или заключит предварительное соглашение, как в случае с Дэвисом). После имени и фамилии спортсмена — название команды, куда у игрока больше всего шансов перейти. В процентах —вероятность обмена. Неважно куда, только вероятность самого обмена в другую команду.

Хотя статистика Лопеса в этом году просела по сравнению с прошлым сезоном, в прессе давно говорят о желании Робина Лопеса уйти из «Чикаго» в команду, претендующую на чемпионство. Это всё тот же габаритный бигмен, способный хорошо атаковать из-под кольца и, прижелании, забросить дальний.

Игрок на подмену для Клинта Капела, с которым можно играть «двоечки» и загружать под кольцом. Да и на дуге такого баскетболиста не следует оставлять свободным. Хороший вариант именно для «Хьюстона». Да и техасцы проявляют к центровому повышенное внимание. Правда Дэрил Мори ждёт, что «Чикаго» выкупит контракт Лопеса и тот сможет присоединиться к «Рокетс» как свободный агент.

«Буллс», в свою очередь, хотят получить хоть какой-то актив за своего игрока. Брэндон Найт? Судя по последним слухам, «Хьюстон» пытается избавиться от его контракта даже ценой драфт-пика первого раунда, чтобы не платить налог на роскошь ($13 млн).

Значит, кроме выкупа контракта и присоединения к сильной команде на правах свободного агента у Робина будет очень мало возможностей побороться за титул в этом сезоне. Так как истекающий контракт Лопеса на более чем $14 млн вряд ли нужен кому-то из контендеров. Да и на рынке обменов есть Марк Газоль.

Отличный ролевик, защита и бросок при нём (14 очков при 33% издали в этом сезоне). Подойдёт любой команде, претендующей на титул. «Атланту», вполне вероятно, может устроить не лотерейный драфт-пик первого раунда и не слишком тяжёлый контракт взамен. Как раз «Милуоки» (Хилл+Мэйкер) и «Хьюстону» (Найт) есть, кого предложить.

Правда, слухи об интересе команд НБА к Кенту поутихли. Но в данном случае, это может оказаться затишьем перед бурей. Тем более, «Хоукс» не скрывают своего желания обменять защитника, тем самым избавившись от его контракта ($19 млн на следующий сезон), да ещё и заработав себе активы (драфт-пики либо молодёжь). Всё будет упираться в поступившие предложения.

«Хьюстону», в свою очередь, следует задуматься и выбрать: платить налог на роскошь или стать реальным претендентом на титул. И если Дэрил Мори выберет второе, «Рокетс» важно усилиться сейчас D&3 вингом и запасным центровым.

«Атланте» сейчас не нужны сильные возрастные игроки. От этого клуба вообще можно ожидать много обменов: Лин, например, отправится в команду плей-офф, принятие плохих контрактов взамен на активы.

Так что, вполне вероятно, что Бэйзмор может паковать чемоданы.

Газоль-младший верой и правдой служил «Мемфису» с 2008 года. Пришло время послужить организации для своего многолетнего лидера и обменять его туда, куда центровой захочет.

Марку 34 года. Он всё еще делает классную статистику: 15,4 очка, 8,7 подбора, 4,7 ассиста в среднем за матч. Бигмен всё так же играет много: 49 игр по 33,7 минуты в этом сезоне. Какая команда, претендующая на чемпионство, способна забрать его контракт на $24 млн?

«Бакс», которые вполне могут предложить драфт-пики, истекающий контракт Хилла и молодого Мэйкера, тоже запросившего обмен. Или «Сан Антонио» (Газоль, Гэй, Уокер и драфт-пики). Поработать с Грегом Поповичем — честь для любого баскетболиста. Организация умеет продлевать карьеры возрастных игроков. Да и как вам такой поворот в истории: в своё время Марк был обменян в «Гриззлис» именно на своего брата. Пришло время легендарным братьям опять поменяться командами?

«Мемфис» хочет получить активы за своих возрастных лидеров. Но «Гриззлис» — команда с очень маленького рынка, и им нужен баскетболист, способный привлекать зрителей на стадион. Кому нужен возрастной (31 год) и склонный к травмам разыгрывающий на следующие два сезона и почти $70 млн?

«Детройт» способен предложить Гриффина. Ставка на двух башен откровенно не сработала, а команда хочет в плей-офф не в этом, так в следующем году. Конли может сбалансировать ростер «Пистонс». Да и его контракт короче, чем у Гриффина, на один год. А уже через полтора года организации в НБА с плохими контрактами в очередь выстроятся, чтобы завалить офис «Детройта» заманчивыми предложениями. В это же время Гриффин в «Мемфисе» станет лицом организации, будет выдавать впечатляющую статистику и со временем рассчитывать на обмен в более сильную организацию. Если захочет. Ведь только в этих «Гриззлис» Гриффин может полностью получить команду в своё распоряжение, а фанаты команды будут носить на руках свою главную звезду.

Что касается «Миннесоты», то у неё есть возможность отдать как раз интересные «Мемфису» активы — Шарич или Ковингтон, приправленные Тигом и драфт-пиками. Да и от контракта Дженга в офисе «Тимбервулвс» хотели бы избавиться, что означает дополнительные драфт-пики для «Гриззлис».

Ещё один плюс именно для «Миннесоты»: Майк имеет контракт до 2021 года, а значит, в офисе клуба будут спокойны, что игрок не запросит обмена, и можно будет получить стабильность на следующий сезон. Это дорогого стоит.

В ситуации с Конли и вышеперечисленными командами может быть довольно интересно. Баскетболист способен приносить огромную пользу на паркете, это топовый разыгрывающий. На него может претендовать целый ряд команд НБА.

Что ж, о решении руководства «Мемфиса» мы с вами узнаем совсем скоро.

Энтони Дэвис. «Лейкерс», «Селтикс». 100 %

Будь вы на месте Дэлла Дэмпса, куда бы обменяли Энтони Дэвиса? Представьте, что у вас есть два варианта: самый выгодный, но нужно ждать, когда время играет против вас («Селтикс», и в этом случае неизвестно, что с Дэвисом произойдёт за эти полгода), и самый очевидный, но лёгкие пути не ведут к успеху («Лэйкерс», и здесь что Болл, что Ингрэм, не смогут заменить Дэвиса даже в перспективе).

Много слухов ходило про интерес к Дэвису со стороны «Нью-Йорка». Но после обмена Порзингиса в «Даллас» вероятность получения форварда «Нью-Орлеана» приближается к нулю. Вполне вероятно, что «Милуоки» (предлагающие любых баскетболистов кроме Янниса) и «Торонто» могут включиться в борьбу. Но после заявлений бигмена, что он продлит контракт только с «Лейкерс», можно выделить только два наиболее вероятных претендента на Дэвиса.

В активном поиске. О жизненном статусе Энтони Дэвиса Как «Бостон» победил в Луизиане и заставил Монобровь играть в шахматы.

Ни для кого не секрет, что именно «Селтикс» могут предложить за Дэвиса самый стоящий набор исполнителей. Хотя бы по той причине, что у Брэда Стивенса, уже давно желающего поработать с Энтони, сейчас и так переизбыток качественных исполнителей, и то, как баскетболисты поделят мяч уже в следующем сезоне, может стать одной из главных загадок для тренера. Так что Дэмпс может рассчитывать на приход сразу двух-трёх исполнителей высокого уровня взамен своей главной звезды.

Что мешает «Бостону» совершить обмен сейчас? Контракт Кайри. Зато Дэнни Эйндж может ударить по рукам с рулевым «Нью-Орлеана» в любой момент, а летом уже провести сделку официально. Риск получить игрока на один сезон? Зато с Дэвисом именно «Селтикс» станут основными фаворитами в борьбе за чемпионство. Игра стоит свеч, просто Эйнджу стоит быть внимательным с теми активами, которые он отдаст за Энтони. Впрочем, в переплатах рулевой «Бостона» замечен не был.

«Лос-Анжелес Лэйкерс». Будем объективны, Дэвис сделал шаг навстречу «Лейкерс» тогда, когда его агентом стал Рич Пол. Запросив обмен сейчас, когда «Бостон» вынужден ждать лета, а остальные сильные организации уже сформировали свой ростер, Энтони ещё больше приблизился к команде Леброна. Возможно, сейчас стоит лишь вопрос компенсации, которая отправится «Хорнетс» за переход Энтони Дэвиса в «Лейкерс». Вероятно, эта компенсация будет не самой большой (Болл уже заявил, что не хочет играть в «Нью-Орлеане»). Ингрэм и Кузма? Путей, на самом деле, может быть довольно много. ЛАЛ предлагают сразу пять вариантов сделки.

Факт заключается в том, что сейчас именно «Лейкерс» ближе всех подобрались к Энтони Дэвису. Не стоит верить множеству слухов о том, что «Нью-Орлеан» оставит Монобровь в команде до конца сезона или что Леброн не стремится заполучить к себе в команду вторую звезду. Именно сейчас есть довольно большая вероятность увидеть самый громкий обмен этого сезона. Потому, что этот обмен больше всего выгоден для «Лейкерс» не сегодня, так завтра.