Кто куда? Последний день обменов в НБА приближается!

Всех взбудоражил запрос Энтони Дэвиса об обмене из «Нового Орлеана». Кто следующий, Майк Конли? Марк Газоль? Тон Мэйкер? Да и обменяет ли Дэлл Дэмпс свой самый дорогой актив тогда, когда времени торговаться нет. А ещё есть команды, та же «Миннесота», которые продолжают вести борьбу за плей-офф и хотят усилиться здесь и сейчас. Пусть не Дэвисом, но в НБА есть много приличных баскетболистов, способных усилить как контендеров, так и коллективы, которые ещё надеются поиграть в матчах на вылет после завершения регулярного сезона.
Поговорим о тех, кто, вероятнее всего, сменит команды до закрытия трансферного окна в НБА (или заключит предварительное соглашение, как в случае с Дэвисом). После имени и фамилии спортсмена — название команды, куда у игрока больше всего шансов перейти. В процентах —вероятность обмена. Неважно куда, только вероятность самого обмена в другую команду.
Робин Лопес. «Хьюстон». 40%
Хотя статистика Лопеса в этом году просела по сравнению с прошлым сезоном, в прессе давно говорят о желании Робина Лопеса уйти из «Чикаго» в команду, претендующую на чемпионство. Это всё тот же габаритный бигмен, способный хорошо атаковать из-под кольца и, прижелании, забросить дальний.
Игрок на подмену для Клинта Капела, с которым можно играть «двоечки» и загружать под кольцом. Да и на дуге такого баскетболиста не следует оставлять свободным. Хороший вариант именно для «Хьюстона». Да и техасцы проявляют к центровому повышенное внимание. Правда Дэрил Мори ждёт, что «Чикаго» выкупит контракт Лопеса и тот сможет присоединиться к «Рокетс» как свободный агент.
«Буллс», в свою очередь, хотят получить хоть какой-то актив за своего игрока. Брэндон Найт? Судя по последним слухам, «Хьюстон» пытается избавиться от его контракта даже ценой драфт-пика первого раунда, чтобы не платить налог на роскошь ($13 млн).
Значит, кроме выкупа контракта и присоединения к сильной команде на правах свободного агента у Робина будет очень мало возможностей побороться за титул в этом сезоне. Так как истекающий контракт Лопеса на более чем $14 млн вряд ли нужен кому-то из контендеров. Да и на рынке обменов есть Марк Газоль.
Кент Бэйзмор. «Милуоки», «Хьюстон». 55%
Отличный ролевик, защита и бросок при нём (14 очков при 33% издали в этом сезоне). Подойдёт любой команде, претендующей на титул. «Атланту», вполне вероятно, может устроить не лотерейный драфт-пик первого раунда и не слишком тяжёлый контракт взамен. Как раз «Милуоки» (Хилл+Мэйкер) и «Хьюстону» (Найт) есть, кого предложить.
Правда, слухи об интересе команд НБА к Кенту поутихли. Но в данном случае, это может оказаться затишьем перед бурей. Тем более, «Хоукс» не скрывают своего желания обменять защитника, тем самым избавившись от его контракта ($19 млн на следующий сезон), да ещё и заработав себе активы (драфт-пики либо молодёжь). Всё будет упираться в поступившие предложения.
«Хьюстону», в свою очередь, следует задуматься и выбрать: платить налог на роскошь или стать реальным претендентом на титул. И если Дэрил Мори выберет второе, «Рокетс» важно усилиться сейчас D&3 вингом и запасным центровым.
«Атланте» сейчас не нужны сильные возрастные игроки. От этого клуба вообще можно ожидать много обменов: Лин, например, отправится в команду плей-офф, принятие плохих контрактов взамен на активы.
Так что, вполне вероятно, что Бэйзмор может паковать чемоданы.
Марк Газоль. «Сан Антонио», «Милуоки». 70%
Газоль-младший верой и правдой служил «Мемфису» с 2008 года. Пришло время послужить организации для своего многолетнего лидера и обменять его туда, куда центровой захочет.
Марку 34 года. Он всё еще делает классную статистику: 15,4 очка, 8,7 подбора, 4,7 ассиста в среднем за матч. Бигмен всё так же играет много: 49 игр по 33,7 минуты в этом сезоне. Какая команда, претендующая на чемпионство, способна забрать его контракт на $24 млн?
«Бакс», которые вполне могут предложить драфт-пики, истекающий контракт Хилла и молодого Мэйкера, тоже запросившего обмен. Или «Сан Антонио» (Газоль, Гэй, Уокер и драфт-пики). Поработать с Грегом Поповичем — честь для любого баскетболиста. Организация умеет продлевать карьеры возрастных игроков. Да и как вам такой поворот в истории: в своё время Марк был обменян в «Гриззлис» именно на своего брата. Пришло время легендарным братьям опять поменяться командами?
Майк Конли. «Детройт», «Миннесота». 70%
«Мемфис» хочет получить активы за своих возрастных лидеров. Но «Гриззлис» — команда с очень маленького рынка, и им нужен баскетболист, способный привлекать зрителей на стадион. Кому нужен возрастной (31 год) и склонный к травмам разыгрывающий на следующие два сезона и почти $70 млн?
«Детройт» способен предложить Гриффина. Ставка на двух башен откровенно не сработала, а команда хочет в плей-офф не в этом, так в следующем году. Конли может сбалансировать ростер «Пистонс». Да и его контракт короче, чем у Гриффина, на один год. А уже через полтора года организации в НБА с плохими контрактами в очередь выстроятся, чтобы завалить офис «Детройта» заманчивыми предложениями. В это же время Гриффин в «Мемфисе» станет лицом организации, будет выдавать впечатляющую статистику и со временем рассчитывать на обмен в более сильную организацию. Если захочет. Ведь только в этих «Гриззлис» Гриффин может полностью получить команду в своё распоряжение, а фанаты команды будут носить на руках свою главную звезду.
Что касается «Миннесоты», то у неё есть возможность отдать как раз интересные «Мемфису» активы — Шарич или Ковингтон, приправленные Тигом и драфт-пиками. Да и от контракта Дженга в офисе «Тимбервулвс» хотели бы избавиться, что означает дополнительные драфт-пики для «Гриззлис».
Ещё один плюс именно для «Миннесоты»: Майк имеет контракт до 2021 года, а значит, в офисе клуба будут спокойны, что игрок не запросит обмена, и можно будет получить стабильность на следующий сезон. Это дорогого стоит.
В ситуации с Конли и вышеперечисленными командами может быть довольно интересно. Баскетболист способен приносить огромную пользу на паркете, это топовый разыгрывающий. На него может претендовать целый ряд команд НБА.
Что ж, о решении руководства «Мемфиса» мы с вами узнаем совсем скоро.
Энтони Дэвис. «Лейкерс», «Селтикс». 100 %
Будь вы на месте Дэлла Дэмпса, куда бы обменяли Энтони Дэвиса? Представьте, что у вас есть два варианта: самый выгодный, но нужно ждать, когда время играет против вас («Селтикс», и в этом случае неизвестно, что с Дэвисом произойдёт за эти полгода), и самый очевидный, но лёгкие пути не ведут к успеху («Лэйкерс», и здесь что Болл, что Ингрэм, не смогут заменить Дэвиса даже в перспективе).
Много слухов ходило про интерес к Дэвису со стороны «Нью-Йорка». Но после обмена Порзингиса в «Даллас» вероятность получения форварда «Нью-Орлеана» приближается к нулю. Вполне вероятно, что «Милуоки» (предлагающие любых баскетболистов кроме Янниса) и «Торонто» могут включиться в борьбу. Но после заявлений бигмена, что он продлит контракт только с «Лейкерс», можно выделить только два наиболее вероятных претендента на Дэвиса.
Ни для кого не секрет, что именно «Селтикс» могут предложить за Дэвиса самый стоящий набор исполнителей. Хотя бы по той причине, что у Брэда Стивенса, уже давно желающего поработать с Энтони, сейчас и так переизбыток качественных исполнителей, и то, как баскетболисты поделят мяч уже в следующем сезоне, может стать одной из главных загадок для тренера. Так что Дэмпс может рассчитывать на приход сразу двух-трёх исполнителей высокого уровня взамен своей главной звезды.
Что мешает «Бостону» совершить обмен сейчас? Контракт Кайри. Зато Дэнни Эйндж может ударить по рукам с рулевым «Нью-Орлеана» в любой момент, а летом уже провести сделку официально. Риск получить игрока на один сезон? Зато с Дэвисом именно «Селтикс» станут основными фаворитами в борьбе за чемпионство. Игра стоит свеч, просто Эйнджу стоит быть внимательным с теми активами, которые он отдаст за Энтони. Впрочем, в переплатах рулевой «Бостона» замечен не был.
«Лос-Анжелес Лэйкерс». Будем объективны, Дэвис сделал шаг навстречу «Лейкерс» тогда, когда его агентом стал Рич Пол. Запросив обмен сейчас, когда «Бостон» вынужден ждать лета, а остальные сильные организации уже сформировали свой ростер, Энтони ещё больше приблизился к команде Леброна. Возможно, сейчас стоит лишь вопрос компенсации, которая отправится «Хорнетс» за переход Энтони Дэвиса в «Лейкерс». Вероятно, эта компенсация будет не самой большой (Болл уже заявил, что не хочет играть в «Нью-Орлеане»). Ингрэм и Кузма? Путей, на самом деле, может быть довольно много. ЛАЛ предлагают сразу пять вариантов сделки.
Факт заключается в том, что сейчас именно «Лейкерс» ближе всех подобрались к Энтони Дэвису. Не стоит верить множеству слухов о том, что «Нью-Орлеан» оставит Монобровь в команде до конца сезона или что Леброн не стремится заполучить к себе в команду вторую звезду. Именно сейчас есть довольно большая вероятность увидеть самый громкий обмен этого сезона. Потому, что этот обмен больше всего выгоден для «Лейкерс» не сегодня, так завтра.