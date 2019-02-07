Пирс: если бы «Пеликанс» сохранили Казинса и Рондо, Дэвис бы не запросил обмен

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Пол Пирс поделился мнением о ситуации вокруг обмена форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.

«Если «Пеликанс» не обменяют Дэвиса до дедлайна, им нужно оставить его вне игры до конца сезона. Для них важно, чтобы он не получил травму. Речь идёт об их главном активе, который не должен потерять стоимость из-за повреждения.

Когда у тебя есть такой игрок, как Энтони, тебе нужно сделать всё возможное, чтобы сохранить его. Если бы руководство «Нью-Орлеана» прошлым летом подписало новые контракты с Рэджоном Рондо и Демаркусом Казинсом, сейчас мы бы не говорили об обмене Дэвиса. Гарантирую это», — сказал Пирс в эфире телеканала ESPN.

Контракт Энтони с «Пеликанс» рассчитан до лета 2020 года. Форвард имеет право продлить соглашение на сезон-2020/21.