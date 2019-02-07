Второй тур Единой лиги Европы по баскетболу 3х3 состоится 8 февраля

Завтра, 8 февраля, пройдёт 2-й тур Единой лиги Европы по баскетболу 3х3.

Команды в дивизионе Elite – 8 коллективов Европы, входящих в топ-30 континента, среди которых «Riga Ghetto» (Латвия, 3-й номер в мире), «Humpolec Bernard» (Чехия, 9-й номер в мире), «Team Nl» (Нидерланды, 20-й номер в мире), «Apes&Humans» (Литва), «VIM Union» (Беларусь).



Россию представляют питерский ЦОП «РосЭнергоатом», московский Inanomo и Gagarin (Химки). Первый номер российского рейтинга после второго места в 1-м туре наполовину изменил состав. Вместо Александра Антониковского и Дмитрия Чебуркина за Gagarin выступят 1-й и 3-й номера российского индивидуального рейтинга – Александр Зуев и Станислав Шаров.

Старт дивизиона Pro — в 9:30, старт дивизиона Elite — в 15:00. Место проведения 2-го тура – ТРЦ «Радуга» (пр. Космонавтов, 14, Санкт-Петербург). Трансляция дивизиона Pro будет вестись на официальном канале FIBA3x3.

«Единая лига Европы 3x3» — это первая профессиональная лига по баскетболу 3x3 в России длительностью в шесть туров. Концептуальная особенность — проведение матчей на площадках крупных торговых центров в г. Санкт-Петербурге.