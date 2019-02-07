Миротич перейдёт в «Милуоки Бакс»

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Никола Миротич станет игроком «Милуоки Бакс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Обмен с участием форварда включал в себя участие трёх команд, в том числе и «Детройт Пистонс». «Нью-Орлеан» за Миротича получит Стэнли Джонсона, Джейсона Смита и драфт-пики второго раунда, количество которых пока не указано.

Никола Миротич в нынешнем сезоне принял участие в 32 поединках, набирая 16,7 очка, собирая 8,3 подбора и совершая 1,1 результативные передачи за 28,9 минуты игрового времени в среднем. Отметим, что Миротич показывает в ходе сезона 36,8% реализации бросков с дальней дистанции.