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Марк Газоль станет игроком «Торонто», Валанчюнас перейдёт в «Мемфис»

Марк Газоль станет игроком «Торонто», Валанчюнас перейдёт в «Мемфис»
Баскетбол / НБА

Боссы «Торонто Рэпторс» и «Мемфис Гриззлиз» договорились о крупном обмене. Команда из Канады получит центрового «мишек» Марка Газоля, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. «Мемфис» же в качестве компенсации за испанца получит литовского центрового Йонаса Валанчюнаса, Си Джей Майлза, Делона Райта и драфт-пик второго раунда 2024 года.

Отметим, что Йонас Валанчюнас в настоящее время продолжает восстанавливаться после травмы руки. Что касается Марка Газоля, то 34-летний центровой в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 53 поединках, набирая в них 15,7 очка, собирая 8,6 подбора, отдавая 4,7 передачи, выполняя 1,2 блок-шота и совершая 1,1 перехвата за 33,7 минуты в среднем.

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