25 очков Симона помогли «Анадолу Эфес» разгромить «Гран Канарию»

В Стамбуле завершилась встреча 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал «Гран Канарию». Хозяева уже в первой четверти захватили инициативу и выиграли её с разницей в 7 очков — 26:19. Однако во второй десятиминутке испанская команда собралась и даже завершила первую половину встречи в статусе лидера — 46:43.

Тем не менее уже после большого перерыва стамбульцы здорово прибавили и уже не теряли контроль над происходящим на паркете. В третьей четверти они вышли вперёд — 69:60, а в заключительном игровом отрезке одержали победу с разгромным счётом — 93:74.

Самым результативным в составе победителей стал Крунослав Симон, набравший 25 очков. У «Гран Канарии» 16 очков набрал Клевин Ханна.