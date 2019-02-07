Фульц перейдёт в «Орландо», «Филадельфия» получит Симмонса и драфт-пики

Первый номер драфта-2017 Маркел Фульц покинет «Филадельфию Севенти Сиксерс» и станет игроком «Орландо Мэджик», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. В качестве компенсации за защитника команда из Пенсильвании получит Джонатана Симмонса и драфт-пики первого и второго раундов.

Фульц за два неполных сезона в НБА провёл 36 матчей и пока не оправдал ожиданий экспертов. Большую часть времени молодой защитник борется с травмами. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 19 встречах, набирая в них 8,2 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 3,1 результативной передачи. На данный момент Маркел также залечивает травму и сроки его возвращения в строй неизвестны.

Что касается Джонатана Симмонса, то защитник в нынешнем сезоне провёл 41 матч, набирая в них 6,9 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 2,3 передачи в среднем.