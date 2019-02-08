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19 очков Блэка помогли «Маккаби» победить «Олимпиакос»

19 очков Блэка помогли «Маккаби» победить «Олимпиакос»
Баскетбол / Евролига

«Маккаби» из Тель-Авива на домашней арене нанёс поражение «Олимпиакосу» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Матч прошёл в плотной борьбе и на победу претендовала как одна, так и другая команда вплоть до финальной сирены. В не самой результативной встрече победу одержали баскетболисты «Маккаби» — 65:64.

Лучше всех в составе команды из Тель-Авива стал Тарик Блэк, набравший 19 очков, еще 17 баллов набрал Скотти Уилбекин. В составе «Олимпиакоса» по 16 очков набрали Вассилис Спанулис и Найджел Уильям-Госс.

Для греческой команды это поражение стало третьим кряду в регулярном чемпионате Евролиги, но команда всё ещё входит в зону плей-офф. Что касается «Маккаби», то это уже пятая победа израильтяне в шести встречах.

Евролига. 22-й тур
07 февраля 2019, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Олимпиакос
Пирей, Греция
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