«Нью-Йорк Никс» отчислил Кантера

Руководство «Нью-Йорк Никс» приняло решение отчислить из состава турецкого центрового Энеса Кантера, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Кантер нынешний сезон начинал в качестве стартового центрового команды и показывал достаточно неплохую статистику. В 44 встречах он набирал 14,9 очка и собирал 10,5 подбора в среднем за игру. В ходе чемпионата тренерский штаб перевёл игрока в запас, желая дать развитие более молодым игрокам. В преддверии дедлайна Кантер рассчитывал на обмен и выразил недоумение тем, что не был включён в сделку по большому обмену с «Даллас Маверикс».

Теперь же он и вовсе оказался отчислен. 26-летний Кантер — 3-й номер драфта-2011. За годы проведённые в НБА он также защищал цвета «Юты Джаз» и «Оклахома-Сити Тандер».