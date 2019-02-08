Адетокунбо и Джеймс выбрали игроков на Матч всех звёзд НБА

В НБА состоялся драфт игроков на Матч звёзд, который состоится 17 февраля в Шарлотт. Уже второй год капитаны по очереди выбирают в свои команды игроков, получивших приглашение.

Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс) первым выбирал игроков стартовой пятёрки, Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») – игроков резерва.

Команда Леброна

Стартовая пятёрка

Леброн Джеймс

Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»)

Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс»)

Кавай Леонард («Торонто Рэпторс»)

Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»)

Запас

Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»)

Клэй Томпсон («Голден Стэйт»)

Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»)

Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио Спёрс»)

Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»)

Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»)

Дуэйн Уэйд («Майами Хит»)

Команда Янниса

Стартовая пятёрка

Яннис Адетокунбо

Стивен Карри («Голден Стэйт»)

Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)

Пол Джордж («Оклахома»)

Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс»)

Запас

Крис Миддлтон («Милуоки»)

Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

Расселл Уэстбрук («Оклахома»)

Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс»)

Д’Анджело Расселл («Бруклин Нетс»)

Никола Вучевич («Орландо Мэджик»)

Кайл Лоури («Торонто»)

Дирк Новицки («Даллас Маверикс»).