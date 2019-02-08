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«Индиана» разгромила «Клипперс», «Орландо» обыграл «Миннесоту»

«Индиана» разгромила «Клипперс», «Орландо» обыграл «Миннесоту»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Индиана Пэйсерс» (36-19) на домашнем паркете разгромил «Лос-Анджелес Клииперс» (30-26) — 116:92.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Боян Богланович, набравший 29 очков. 17 баллов на счету Майла Тёрнера (3 из 3 из-за дуги), по 14 – у Таддеуса Янга и Даррена Коллисона. В составе калифорнийцев 19 баллов в активе Монтреза Харрелла.

В параллельном матче «Орландо Мэджик» (23-32) дома взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» (25-29) — 122:112.

32 очка в составе победителей на счету Терренса Росса (6 из 13 из-за дуги). Дабл-дабл из 21 балла и 10 подборов оформил Никола Вучевич. 19 очков на счету Аарона Гордона, 18 – у Эвана Фурнье. У гостей дабл-дабл из 27 баллов и 11 подборов оформил Карл-Энтони Таунс. 23 очка в активе Эндрю Уиггинса, 17 – у Дарио Шарича.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
116 : 92
(36:31, 35:22, 27:20, 18:19)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Богданович - 29, Тёрнер - 17, Коллисон - 14, Янг - 14, Джозеф - 13, Сабонис - 8, Эванс - 8, Лиф - 7, Холидей - 2, Самнер - 2, О'Куинн - 2
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 19, Галлинари - 12, Мотли - 10, Л. Уильямс - 10, Уоллес - 9, Беверли - 9, Жильжо-Александер - 8, Робинсон - 7, Торнвелл - 5, Дельгадо - 3, Шамет
НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
122 : 112
(32:31, 39:27, 31:27, 20:27)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Орландо Мэджик: Росс - 32, Вучевич - 21, Гордон - 19, Фурнье - 18, Айзек - 9, Бриско - 7, Огастин - 6, Ивунду - 6, Берч - 4, Мартин, Джефферсон, Грант, Фразьер
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 27, Уиггинс - 23, Шарич - 17, Окоги - 13, Канаан - 13, Гибсон - 10, Дьенг - 6, Денг - 3, Тиг, Бэйлесс, Уильямс, Бэйтс-Диоп, Толливер
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