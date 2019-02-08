«Индиана» разгромила «Клипперс», «Орландо» обыграл «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Индиана Пэйсерс» (36-19) на домашнем паркете разгромил «Лос-Анджелес Клииперс» (30-26) — 116:92.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Боян Богланович, набравший 29 очков. 17 баллов на счету Майла Тёрнера (3 из 3 из-за дуги), по 14 – у Таддеуса Янга и Даррена Коллисона. В составе калифорнийцев 19 баллов в активе Монтреза Харрелла.

В параллельном матче «Орландо Мэджик» (23-32) дома взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» (25-29) — 122:112.

32 очка в составе победителей на счету Терренса Росса (6 из 13 из-за дуги). Дабл-дабл из 21 балла и 10 подборов оформил Никола Вучевич. 19 очков на счету Аарона Гордона, 18 – у Эвана Фурнье. У гостей дабл-дабл из 27 баллов и 11 подборов оформил Карл-Энтони Таунс. 23 очка в активе Эндрю Уиггинса, 17 – у Дарио Шарича.