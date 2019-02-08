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«Лейкерс» благодаря трипл-даблу Джеймса обыграли «Бостон»

«Лейкерс» благодаря трипл-даблу Джеймса обыграли «Бостон»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде взял верх над «Бостон Селтикс» — 129:128. Определяющей стал третья четверть, которую «озёрники» выиграли со счётом 42:27. На последней секунде при счёте 127:128 точный бросок с сиреной удался защитнику гостей Рэджону Рондо.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 12 подборов и 12 результативных передач. Дабл-дабл из 17 баллов и 10 передач на счету Рондо. 25 очков в активе Кайла Кузмы, он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги.

В составе «Бостона» 24 очка на счету Кайри Ирвинга. Дабл-дабл из 22 баллов и 12 подборов оформил Джейсон Тэйтум. «Кельты» реализовали 20 бросков из 20 с линии штрафных.

«Лейкерс» (28-27) победили впервые за три матча. «Бостон» (35-20) прервал серию из пяти выигрышей.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
128 : 129
(30:24, 36:33, 27:42, 35:30)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Ирвинг - 24, Тейтум - 22, Тайс - 20, Розир - 19, Браун - 18, Хорфорд - 12, Смарт - 6, Хэйворд - 4, Моррис - 3, Уонамэйкер, Ябуселе, Оджелей, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Кузма - 25, Колдуэлл-Поуп - 17, Макги - 17, Рондо - 17, Стивенсон - 14, Ингрэм - 11, Харт, Чендлер, Вагнер, Баллок
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