Куртинайтис: «Химки» умно сыграли в концовке матча с «Будучностью»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис остался доволен действиями команды в последние минуты матча регулярного чемпионата Евролиги с «Будучностью».



«Прежде всего я рад, что нам удалось контролировать матч все сорок минут, хотя в первой и второй четвертях ситуация была «пятьдесят на пятьдесят». Особенно нам удалась концовка, которую мы провели умно. Это очень важный момент, который мы упустили в некоторых предыдущих матчах. Также хотелось бы отметить количество потерь, их всего семь, хотя обычно мы теряем мяч около 14 раз. Этот фактор помог нам сегодня выиграть. Хочу поблагодарить игроков за очень хорошую игру в непростом месте. Мы знали, что на этой арене отличные болельщики, которые эмоционально поддерживают свою команду, а «Будучность», в свою очередь, дома показала уверенную игру, обыграв такие хорошие команды, как ЦСКА и «Реал», и это вызывало наше беспокойство. Мы не заглядываем далеко, а смотрим только на ближайший матч. Понятно, что для попадания в плей-офф нам нужно одержать много побед, но мы движемся шаг за шагом, и я просто рад сегодняшней победе. Шансы у нас ещё есть, и мы постараемся этими шансами воспользоваться, это наша цель», – цитирует Куртинайтиса официальный сайт клуба.



Встреча завершилась выездной победой «Химок» со счётом 98:90. Теперь они занимают в регулярном чемпионате Евролиги 12-е место с соотношением выигранных и проигранных матчей 9-13.

Больной идёт на поправку? «Химки» снова победили в Евролиге Черногорская «Будучность» сопротивлялась как могла, но так и не преподнесла сюрприз команде, которая борется за плей-офф.