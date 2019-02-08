Шикарный данк Винса Картера – в топ-10 дня в НБА

Шикарные данки лёгкого форварда «Атланты Хоукс» Винса Картера, лёгкого форварда «Индианы Пэйсерс» Бояна Богдановича и центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, фантастическая передача центрового «Оклахома-Сити Тандер» Нерленса Ноэля в полёте за лицевую, эффектный блок-шот мощного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Монтреза Хэррелла, роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндона Ингрэма и Леброна Джеймса, а также красивый скрытый пас вразрез между соперниками разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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