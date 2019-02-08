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ЦСКА победил «Реал» благодаря 21 очку де Коло

ЦСКА победил «Реал» благодаря 21 очку де Коло
Баскетбол / Евролига

В Москве завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал мадридский «Реал». Первая четверть завершилась в пользу «армейцев» — 22:20, но уже во второй десятиминутке «Реал» вырвался вперёд — 40:34.

После большого перерыва ЦСКА вновь вернул себе лидерство и к концу третьей четверти повёл в счёте — 64:61. Заключительный игровой отрезок прошёл в плотной борьбе, и победитель встречи определился лишь в последние секунды. Немного удачливее в этот момент оказался ЦСКА, оформивший победу со счётом 82:78.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Нандо де Коло, набравший 21 очко, ещё 15 очков набрал Кори Хиггинс. У «Реала» 20 баллов записал в свой актив Энтони Рэндольф.

Евролига. 22-й тур
08 февраля 2019, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
82 : 78
(22:20, 12:20, 30:21, 18:17)
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
ЦСКА: де Коло - 21, Хиггинс - 15, Хэкетт - 14, Клайберн - 8, Родригес - 6, Курбанов - 6, Хайнс - 6, Хантер - 4, Питерс - 2, Боломбой, Антонов, Воронцевич
Реал Мадрид: Рэндольф - 20, Айон - 11, Препелич - 10, Козёр - 9, Кампаццо - 8, Кэрролл - 8, Таварес - 5, Тэйлор - 4, Фернандес - 3, Рейес, Дек, Кузмич
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